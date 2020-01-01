رابط مشاهدة مباراة النصر والباطن بث مباشر .. الرياضية السعودية

الرياض / سما

أعلنت القناة الناقلة، عن رابط مشاهدة مباراة الباطن والنصر بث مباشر التي تجري اليوم الإثنين 21 ديسمبر 2020 ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

رابط مباراة النصر والباطن مباشر ينقل من ملعب الأخير الساعة 02:10 دقائق بتوقيت مكة المكرمة على القناة الرياضية السعودية الأولى (KSA Sports 1 HD) بصوت المعلق جعفر الصليح.

ويسعى الباطن إلى تكرار سيناريو الموسم قبل الماضي حينما تفوق على النصر بثلاثة أهداف دون مقابل في دوري المحترفين، قبل أن يتغلب عليه مجددا بهدف نظيف في كأس خادم الحرمين الشريفين.

على الجهة الأخرى، لا يملك النصر خيارا سوى حصد النقاط الثلاث، إذ لا تنفعه نتيجة التعادل هذا المساء، نظرا للوضع السيء الذي وصل إليه الفريق في مؤخرة جدول الترتيب على غير المتوقع.

رابط مباراة النصر والباطن: (هنا قبل الاستيديو التحليلي بقليل)

ويحتل النصر المركز الخامس عشر في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن الأخير ضمك، في حين وصل الباطن للمركز السابع برصيد 11 نقطة كما التعاون والاتفاق وأبها.

ويحتاج النصر إلى الفوز حتى نهاية مرحلة الذهاب دون أن يتلقى أي خسارة من أجل العودة للمنافسة على المربع الذهبي، إذ ما زالت الفرصة مواتية لعودته إلى بقائه في المراكز الأخيرة حتى النهاية.

وتجري مباراة النصر والباطن في مستهل يوم كروي مثير في تاسع أسابيع الدوري السعودي للمحترفين موسم 2020 - 2021، إذ يشهد لقاء الهلال ضد القادسية، الاتحاد أمام الرائد، التعاون والشباب.