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إيقاف الجندي الإسرائيلي صاحب حادثة "الزجاجة الحارقة"

الأحد 20 ديسمبر 2020 10:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيقاف الجندي الإسرائيلي صاحب حادثة "الزجاجة الحارقة"



القدس المحتلة /سما/

 قررت ما تسمى قيادة المنطقة الوسطى "الضفة الغربية" في الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، إيقاف الجندي من لواء غولاني الذي ألقى فلسطيني باتجاهه مساء أمس زجاجة حارقة قرب مستوطنة كدوميم القريبة من قلقيلية، دون أن يظهر أي ردة فعل.

وأظهرت مقاطع كاميرات أمنية عملية إلقاء الشاب الفلسطيني الذي اعتقل في وقت سابق من هذا اليوم، الزجاجة الحارقة بدون أن يظهر أي رد فعل الجندي تجاهه ما أثار موجة غضب تجاهه وتجاه قيادته.

واعتبرت قيادة الجيش التي حققت في القضية أن الجندي لم يكلف نفسه عناء المواجهة في وجه الفلسطيني.

#الجيش الإسرائيلي #زجاجة حارقة

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