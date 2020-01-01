وفاة إسرائيلي أصيب بكورونا معدل وراثيًا

القدس المحتلة /سما/

كشفت قناة ريشت كان العبرية مساء اليوم الأحد، عن وفاة إسرائيلي 74 عامًا من بني براك، جراء إصابته للمرة الثانية بفيروس كورونا.

وكان هذا الإسرائيلي قد أصيب في أغسطس/ آب الماضي، وتعافى منه وبعد 3 أشهر أصيب مرة أخرى، وتبين بعد فحص مخبري أنه أصيب بفيروس مختلف معدل وراثيًا، ومختلف عن الإصابات الأخرى.

وتبين أن هذا الإسرائيلي، تعافى كليًا من الإصابة الأولى بالفيروس، ولكن لاحقًا بعد إصابته مجددًا عاد إليه الفيروس بشكل أكبر حتى توفي بسبب تضاعف المرض لديه.

وأشارت القناة، إلى أن الفحص المخبري المتعدد له حتى بعد سحب عينات عقب وفاته، أظهرت أنه أصيب بفيروس كورونا بسلالتين مختلفتين.