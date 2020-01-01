  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

وفاة إسرائيلي أصيب بكورونا معدل وراثيًا

الأحد 20 ديسمبر 2020 10:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة إسرائيلي أصيب بكورونا معدل وراثيًا



القدس المحتلة /سما/

كشفت قناة ريشت كان العبرية مساء اليوم الأحد، عن وفاة إسرائيلي 74 عامًا من بني براك، جراء إصابته للمرة الثانية بفيروس كورونا.

وكان هذا الإسرائيلي قد أصيب في أغسطس/ آب الماضي، وتعافى منه وبعد 3 أشهر أصيب مرة أخرى، وتبين بعد فحص مخبري أنه أصيب بفيروس مختلف معدل وراثيًا، ومختلف عن الإصابات الأخرى.

وتبين أن هذا الإسرائيلي، تعافى كليًا من الإصابة الأولى بالفيروس، ولكن لاحقًا بعد إصابته مجددًا عاد إليه الفيروس بشكل أكبر حتى توفي بسبب تضاعف المرض لديه.

وأشارت القناة، إلى أن الفحص المخبري المتعدد له حتى بعد سحب عينات عقب وفاته، أظهرت أنه أصيب بفيروس كورونا بسلالتين مختلفتين.

#اسرائيل #وفاة #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

وزارة التنمية تكشف موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية..

تغييرات مفاجئة بقناتي العربية و"mbc".. ما علاقة ابن سلمان؟

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف باقي مستحقات موظفي السلطة ..

صدمة للعالم.. سلالة كورونا الجديدة تخرج عن السيطرة

اسعار العملات مقابل الشيكل

هذه حقيقة سلالة كورونا الجديدة ومدى خطورتها..

سبب وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح نجل أمير الكويت (شاهد)

الأخبار الرئيسية

قطاع غزة المتضرر الأول من تأخره.. قناة 20: السلطة الفلسطينية تسابق الزمن لجلب لقاح كورونا

سفينة البابور

بالفيديو .. ما قصة السفينة اليونانية التي غرقت قبل 47 عام قبالة شاطئ بحر غزة

قناة اسرائيلية تحذر: فقدان السيطرة على كورونا بغزة سيدفع لتصعيد مع إسرائيل

الهيئة الأمريكية للصحة العامة: عملية التطعيم ضد كورونا "ستكون الأكثر تعقيداً في التاريخ تقنيا ولوجستياً"

ترامب

الغارديان: الفلسطينيون والصحراويون وثقوا بالوعود الدولية وتعرضوا للخيانة.. وصفقات "سلام" ترامب مخادعة