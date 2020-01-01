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نتنياهو يدرس فرض إغلاق ثالث بسبب الطفرة الجديدة لكورونا

الأحد 20 ديسمبر 2020 10:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يدرس فرض إغلاق ثالث بسبب الطفرة الجديدة لكورونا



القدس المحتلة /سما/

ذكرت مصادر إعلامية عبرية مساء اليوم الأحد، أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، يدرس فرض إغلاق ثالث عقب اكتشاف طفرة جديدة من كورونا في بريطانيا.

ونقلت قناة ريشت كان العبرية عن مسؤولين من مكتب نتنياهو، قولهم إن نتنياهو سيتخذ قراره بفرض الإغلاق العام في الأيام المقبلة، مشيرين إلى أنه سيجري مشاورات حول هذا الموضوع في اليومين المقبل قبيل اجتماع المجلس الوزاري لشؤون الكورونا الذي ربما يعقد الثلاثاء المقبل.

وعقد اليوم المجلس المسمى "كابنيت الكورونا"، لعدة ساعات، قبل أن ينتهي بدون توافق على تشديد الإجراءات.

وتراقب وزارة الصحة الإسرائيلية عن كثب التطورات حول الطفرة الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة في بريطانيا، وتفكر في إضافة المزيد من البلدان إلى قائمة الدول الحمراء.

ووصلت اليوم رحلتين جذكرت مصادر إعلامية عبرية مساء اليوم الأحد، أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، يدرس فرض إغلاق ثالث عقب اكتشاف طفرة جديدة من كورونا في بريطانيا.

ونقلت قناة ريشت كان العبرية عن مسؤولين من مكتب نتنياهو، قولهم إن نتنياهو سيتخذ قراره بفرض الإغلاق العام في الأيام المقبلة، مشيرين إلى أنه سيجري مشاورات حول هذا الموضوع في اليومين المقبل قبيل اجتماع المجلس الوزاري لشؤون الكورونا الذي ربما يعقد الثلاثاء المقبل.

وعقد اليوم المجلس المسمى "كابنيت الكورونا"، لعدة ساعات، قبل أن ينتهي بدون توافق على تشديد الإجراءات.

وتراقب وزارة الصحة الإسرائيلية عن كثب التطورات حول الطفرة الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة في بريطانيا، وتفكر في إضافة المزيد من البلدان إلى قائمة الدول الحمراء.

ووصلت اليوم رحلتين جويتين من لندن وخضع ركابها لفحص كورونا ونقل معظمهم برفقة سيارات الشرطة الإسرائيلية إلى العزل في فنادق القدس، فيما احتج نحو 30 مسافرًا على هذه الإجراءات وقرروا العودة إلى بريطانيا.ويتين من لندن وخضع ركابها لفحص كورونا ونقل معظمهم برفقة سيارات الشرطة الإسرائيلية إلى العزل في فنادق القدس، فيما احتج نحو 30 مسافرًا على هذه الإجراءات وقرروا العودة إلى بريطانيا.

#بنيامين نتنياهو #اسرائيل #فيروس كورونا #الاغلاق الشامل #الصحة الاسرائيلية

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