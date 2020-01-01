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طالع تعليمات كابينيت كورونا الجديدة في إسرائيل

الأحد 20 ديسمبر 2020 10:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
طالع تعليمات كابينيت كورونا الجديدة في إسرائيل



القدس المحتلة /سما/

كشفت وزارة الصحة الإسرائيلية عن التعليمات الجديدة التي اتخذها كابينيت كورونا مساء اليوم الأحد.
 
وأوضحت وزارة الصحة أن الإجراءات الجديدة تهدف لمنع تفشي السلالة الجديدة من الكورونا داخل إسرائيل.
 
وأشارت الوزارة أن التعليمات تتمثل في العمل فورًا على منع دخول الأجانب إلى "إسرائيل"، في هذه المرحلة من بريطانيا والدنمارك وجنوب إفريقيا، وإخضاع أي شخص عاد من تلك الدول خلال الأيام الـ 14 الماضية للحجر الصحي واستدعائهم للخضوع لفحوصات.
 
وقالت الوزارة أنه  يتم في هذه المرحلة دراسة إمكانية أن السلالة الجديدة موجودة في "إسرائيل" فعلاً، وإذا كان الأمر كذلك، ستجري خطوات لمنع تفشيها فورا.

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