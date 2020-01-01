مخاوف اسرائيلية من إمكانية وصول السلالة الجديدة من كورونا الى اسرائيل

القدس المحتلة /سما/

كشفت قناة كان العبرية مساء اليوم الاحد، عن وجود مخاوف لدى وزارة الصحة الإسرائيلية من وصول الطفرة الجديدة من كورونا إلى إسرائيل.



وقالت القناة العبرية، إن حوالي 30 مسافرا وصلوا إلى "إسرائيل" من لندن، تم إجلائهم إلى عزل خاص في أحد فنادق إسرائيل.



وأشارت القناة أنه بسبب مخاوف من طفرة كورونا البريطانية الجديدة، أمنت الشرطة الإسرائيلية سير ثلاث حافلات على متنها مسافرون وصلوا إلى مطار بن غوريون قادمين من لندن، وهم في طرقهم للعزل في أحدى فنادق القدس.



وأوضحت كان أن المسافرين طلبوا العودة إلى بريطانيا، ومنذ الموافقة على دخولهم إلى "إسرائيل" رفض الطيار إعادتهم وأقلع بدونهم، فيما يحاول المسؤولين في مطار بن غوريون حل هذه المسألة