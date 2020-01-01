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الخارجية: 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا

الأحد 20 ديسمبر 2020 09:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا



رام الله /سما/

 أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بتسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا حول العالم، يرفع عدد الإصابات إلى 8671، واستقرار حالات الوفاة عند 332.

وأوضحت الخارجية في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأحد، سفارتنا لدى أوكرانيا، سجلت إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في السفارة ووضعهما الصحي مستقر، وهما في الحجر المنزلي، وبناء على تعليمات الوزير رياض المالكي تم إغلاق السفارة لمدة يوميين بهدف التعقيم، وسيخضع طاقم السفارة للفحص الطبي، وسيتم الالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد في أوكرانيا، وبذلك يرتفع عدد الاصابات في صفوف الجالية إلى 10.

وأشارت الوزارة إلى أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية سجل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في كل من اوهايو، وميتشيغن، ونيوجيرسي، وكاليفورنيا، والينوي، ليرتفع عدد الاصابات الى 5738 اصابة، ولم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية لليوم التاسع على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 98 حالة.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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