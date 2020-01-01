لـ80 ألف أسرة.. تنمية غزة: نعمل على توفير مستلزمات فصل الشتاء للأسر الفقيرة

غزة /سما/

أعلن وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بغزة غازي حمد، مساء يوم الأحد، عن استعداد الوزارة لفصل الشتاء من أجل توفير كافة المستلزمات لحماية الأسر الفقيرة والمحتاجة.

وأشار إلى أن الوزارة تقدم خدماتها لما يقارب من 80 ألف أسرة، موزعة على محافظات قطاع غزة، تتضمن المساعدات النقدية والعينية والإغاثية، والتي تشمل خدمات خاصة بفصل الشتاء.

وأوضح أن العديد من هذه الحالات تتعرض للضرر الجزئي والكلي خلال فترة الأمطار، وسوء الأحوال الجوية، وتتنوع هذه الأضرار ما بين أضرار خاصة بالمسكن ذاته وأضرار خاصة بالأثاث والملابس والأدوات نتيجة تسرب المياه للمنزل.

وفي السياق ذاته، أفاد حمد بأنه يتعرض سنويًا ما يقارب من 10000 أسرة للضرر خلال فصل الشتاء والتقلبات الجوية الحادة.

وصرح بأن الوزارة وضعت خطة للاستعداد لفصل الشتاء وبدأت العمل مع عدد من المؤسسات والجمعيات الشريكة المحلية والدولية، لتوفير عدد من المتطلبات في فصل الشتاء، خاصة توفير الفرشات والحرامات والبطانيات والدفايات، وكذلك توفير لفات النايلون لتغطية الأسقف.

وأكد على أن العمل جارٍ لتوفير الملابس الشتوية لآلاف الأسر الفقيرة وخاصة لفئات الأطفال والمسنين وحالات ذوي الإعاقة والتي تمثل أكثر الفئات المتضررة صحيًا خلال فترات المنخفضات الجوية والتقلبات الجوية الحادة.

ونوه إلى أن الوزارة تعمل على توفيرها ومنها: صيانة طارئة للأسقف المهترئة والتي لا تقي الأسر المطار وتوفير نايلون للأسقف التي يتم تسريب مياه الأمطار إليها، وتوفير أغطية وفرشات، وتوفير الملابس الشتوية الخاصة بالأطفال تحديدًا، وتوفير الدفايات الكهربائية وخاصة للأسر التي تتضمن أفراد ذوي إعاقة أو مسنين، وتنفيذ أعمال ترميم للمنازل التي تعاني من أضرار ناجمة عن المنخفضات الجوية والتي تعاني كل عام من نفس الأزمة.



