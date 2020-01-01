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الشرطة تقبض على مشتبه به بقضايا حرق وإطلاق نار في نابلس

الأحد 20 ديسمبر 2020 08:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض على مشتبه به بقضايا حرق وإطلاق نار في نابلس



نابلس /سما/

قبضت الشرطة على مشتبه به بعدة قضايا إطلاق نار وإثارة الفوضى ببلدة قصرة جنوبي نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبعد ورود عدة بلاغات للشرطة عن وجود مجموعة مشتبه بها بإثارة الشغب والفوضى وإطلاق نار بشكل متكرر وإحراق المنازل في بلدة قصرة جنوبي نابلس قام مركز شرطة قبلان وبمعلومات من الأمن الوقائي بالتعامل مع المجموعة وإلقاء القبض على أحد عناصرها وبحوزته سلاح ناري . 

وأضافت أن الشرطة باشرت سماع أقوال المشتبه به وتحفظت عليه والمضبوطات التي ضبطت بحوزته لحين إحالته للنيابة العامة لاستكمال المقتضى القانوني بحقه أصولا.

#الشرطة الفلسطينية #نابلس

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