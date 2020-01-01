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الشرطة تقبض على 76 مطلوباً في نابلس

الأحد 20 ديسمبر 2020 08:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض على 76 مطلوباً في نابلس



رام الله /سما/

قبضت الشرطة خلال 48 ساعة الماضية على 76 مطلوباً صادر بحقهم مذكرات قضائية ومسجل بحقهم عدة شكاوى ومشتبه بهم بعدة قضايا بنابلس .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المحافظة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية وغير القانونية فقد قامت الشرطة بالقبض على 76 مطلوباً صادر بحقهم 85 مذكرة قضائية ومسجل بحقهم شكاوى ومشتبه بهم بعدة قضايا. فيما قامت الشرطة  بتحرير 82 مخالفه مرورية وحررت 400 مخالفة كمامة لعدم الإلتزام بالشروط والبرتوكول الصحي فيما تم اغلاق 3 محلات ومخالفة 10 محلات اخرى  لعدم الالتزام بقرار الاغلاق للحد من تفشي وباء كورونا  .

وأكدت الشرطة بأنه تم التحفظ على المقبوض عليهم تمهيدًا لإحالتهم لجهات الإختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

#الشرطة الفلسطينية #القبض على مطلوبين

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