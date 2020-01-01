فصائل العمل الوطني والإسلامي تعلن تشكيل لجنة الطوارئ الوطنية بالمغازي

غزة /سما/

أُعلن اليوم عن تشكيل لجنة الطوارئ الوطنية في مخيم المغازي والتي تضم ممثلين عن فصائل العمل الوطني والاسلامي والمخاتير.

وعقد اجتماع للفصائل الوطنية والإسلامية بمكتب الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لمناقشة أوضاع المخيم وكيفية توعية وحماية ابناء مخيمنا الصامد.

وتم الاتفاق على تشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة جائحة (كورونا) وفق التوجيهات المركزية مع مراعاة خصوصية المخيم ببعض القضايا، وتم توزيع المهام على الجميع لنستطيع حماية أبناء شعبنا من خطر الجائحة، وكذلك تم الاتفاق على تشكيل لجان داخل المخيم موزعة على كل أحياء المخيم لتقديم المساعدة ويد العون لأبناء المخيم وقت الحاجة لذلك ولنتمكن بمساعدة ابناء شعبنا بالتصدي لهذه الجائحة الخطيرة ، ايضا تم تشكيل لجان صحية بالأحياء.

وقال أيمن الأخرسي، ممثل الجبهة الشعبية: إنه يأتي هذا خلال حرصنا على ابناء شعبنا ومن اجمل توعيته وحمايته من جائحة (كورونا).

وأضاف: وفق مخرجات الاجتماع المركزي للفصائل قمنا اليوم وبمشاركة كل الفصائل وكخطوة عملية أولى قمنا بتوزيع ملصقات توعوية على ابواب المحلات التجارية داخل المخيم وكذلك قمنا بوضع ملصق على السيارات بمدخل صلاح الدين، حيث لاقت هذه الخطوة الترحيب الواسع من قبل سكان المخيم وسائقي المركبات.