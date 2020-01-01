الهيئة الأمريكية للصحة العامة: عملية التطعيم ضد كورونا "ستكون الأكثر تعقيداً في التاريخ تقنيا ولوجستياً"

واشنطن /وكالات/

قالت الهيئة الأمريكية للصحة العامة، اليوم الأحد: إنه يجب الحذر في انتظار تلقي اللقاح، لأن السلالة الجديدة من كورونا معدية بشكل أكبر،.



وأضافت وفق ما نقلت قناة (الجزيرة)، بأن عملية التطعيم ضد كورونا، "ستكون الأكثر تعقيداً في التاريخ تقنيا ولوجستياً".



دعت منظمة الصحة العالمية في أوروبا، اليوم السبت، دولها إلى "تعزيز قيودها" مع ظهور سلالة جديدة من كورونا.



وتُجري "الصحة العالمية" اتصالات مع مسؤولين في بريطانيا حول ظهور سلالة جديدة من الفيروس، تنتشر بسرعة أكبر من سابقتها، لكن لا يُعتقد أنها أشد فتكاً منها.



وتخضع أجزاء كبيرة من جنوب شرقي بريطانيا، بما فيها لندن، لإجراءات أكثر تشددا من القيود، في محاولة للسيطرة على سرعة انتشار الفيروس.



ووفق ما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزة البريطانية (بي بي سي)، فإنه ليس هناك دليل على أن السلالة الجديدة من الفيروس تتفاعل بشكل مختلف مع اللقاح.



في هذه الأثناء، حظرت هولندا وصول المسافرين بالجو من بريطانيا بسبب الفصيلة الجديدة من الفيروس، وسيبقى الحظر ساري المفعول حتى 1 كانون الثاني/يناير المقبل، حسب ما أفادت الحكومة الهولندية.

