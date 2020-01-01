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السعودية .. رابط منصة إحكام 2020 التسجيل وتقديم طلبات تملك العقارات

الأحد 20 ديسمبر 2020 06:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية .. رابط منصة إحكام 2020 التسجيل وتقديم طلبات تملك العقارات



الرياض / سما

كشف الحساب الرسمي للأمانة العامة للجان النظر، يوم الأحد 20 ديسمبر 2020، عن رابط منصة إحكام السعودية لتقديم طلب تملك عقار أو تعديل الطلبات من الهيئة العامة لعقارات الدولة.

وقالت المنصة في تصريح مقتضب على تويتر إنه يمكن تقديم طلبات تملك أو تعديل العقارات من خلال رابط إحكام أدناه، مشددة على أهمية تثبيت ملكية العقار المملوك للمواطنين في المملكة.

وأعلنت منصة إحكام المرفقات المطلوب إضافتها عن طريق المكاتب المساحية والهندسية المعتمدة لدى الأمانات والبلديات، مبينة أنه يمكن التعرف عليها عبر زيارة مواقعها الإلكترونية عبر الإنترنت.

وأفادت المصادر ذاتها بأنه يجب إرفاق ملف أوتوكاد للكروكي المرفوع 2013 على منصة إحكام الجديدة، موضحة أنه عبارة عن برنامج رسم هندسي خاص، تقوم المكاتب الهندسية والمساحية برفعه.

رابط منصة إحكام السعودية:

ودعت المنصة إلى التقدم للجان يوم الأحد بتاريخ 5 / 5 / 1442 هجري، مع ضرورة وضع كل المستندات والبيانات الداعمة لطلب تملك أو تعديل ملكية العقار، والإشارة إلى رقم المعاملة في المحكمة.

وحسب إحكام الإلكترونية، فإن كل الرفوعات المساحية ترفع من خلال المكاتب المساحية والهندسية وليس عن طريق مقدم الطلب، منوهة إلى عدم وجود موعد محدد لصدور الصك عقب تقديم الطلب.

وتابعت منصة إحكام إن رسوم التملك للعقارات يقع خارج اختصاص لجانها، مؤكدة أنها تسعى إلى تعزيز الثقة والشفافية والعدل وإسناد اللجان لتحقيق الكفاءة والجودة في العمل الحكومي الذي يتعلق به.

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