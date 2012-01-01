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الأسير وسيم اسعيد يواصل إضرابه عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري

الأحد 20 ديسمبر 2020 06:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير وسيم اسعيد يواصل إضرابه عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري



رام الله /سما/

 يواصل الأسير وسيم اسعيد من الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام منذ قرابة الشهر، رفضًا لاعتقاله الإداري، وسط ظروف صحية صعبة يواجهها، حيث جرى نقله مؤخراً من زنازين سجن "ريمون" إلى عزل سجن "أيلا".

وأوضح نادي الأسير، أن الأسير اسعيد البالغ من العمر (32 عامًا) معتقل منذ مطلع عام 2019، وهو جريح وأسير سابق، حيث تعرض لإصابة عام 2012م، برصاص الاحتلال، وتم استئصال جزء من أمعائه، وجرى اعتقاله لاحقا من قبل الاحتلال، واستمر اعتقاله في حينه لمدة عامين. 

وحمّل نادي الأسير سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير اسعيد، مطالباً جهات الاختصاص بالتحرك العاجل من أجل متابعة قضيته، والضغط على الاحتلال لإنهاء اعتقاله الإداري، ووقف سياسة الاعتقال الإداري الممنهجة بحق العشرات من الأسرى.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية #الاعتقال الاداري #اضراب عن الطعام

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