مؤسسة "التعاون" تتفقد مشاريعها في المخيمات الفلسطينية بلبنان

بيروت /سما/

تفقد وفد من مؤسسة "التعاون"، المشاريع التي تنفذها المؤسسة في المخيمات الفلسطينية بلبنان، بالشراكة مع المؤسسات والجمعيات العاملة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية.

وضم الوفد، مدير عام المؤسسة يارا السالم، التي تزور لبنان لأول مرة بعد تسلمها مهامها، إلى جانب رئيس الهيئة الإدارية للمؤسسة في لبنان فؤاد بوارشي، وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية والجمعية العمومية، ومديرة فرع "التعاون" في لبنان سوسن المصري وطاقم الفرع.

وفي مخيمي برج البراجنة ومار إلياس، تفقد الوفد المشاريع المنفذة بالشراكة مع جمعية "السلام لأجلكم"، وهي ملعب عمر عبد الهادي الذي افتتح عام 2018 بتمويل من عمر عبد الهادي ومنظمة اليونيسف، ليكون الملعب الأول من نوعه في مخيم برج البراجنة الذي يُعتبر من أكثر المخيمات الفلسطينية اكتظاظا، ومكتبة المرحوم سعيد خوري، إحدى مكتبات مؤسسة التعاون العامة، وروضة أطفال، حيث اطلع الوفد على النشاطات التي يتم تنفيذها واستمع إلى احتياجاتهم لتطوير العمل.

كما زار الوفد مركز جمعية الدعم الاجتماعي، أحد شركاء "التعاون" في البرامج التي تستهدف المسنين في المخيمات، واستمع إلى ملخص عن برامجهم والأثر الذي تحمله على فئة المستفيدين والتحديات التي تواجههم، لا سيما منذ انتشار جائحة "كورونا" التي ألزمت المسنين منازلهم وأثرّت بالتالي على البرامج التي كانت موجّهة لهم.

كما اطلع الوفد على نشاطات وآليات عمل برنامج "دعم التعليم في مرحلة الطفولة المبكّرة" خلال زيارة روضة غسان كنفاني، المنضوية ضمن البرنامج، وتعرف على استراتيجيات العمل المتبعة بالتنسيق مع منظمة اليونيسف ضمن هذا البرنامج الذي يضم حوالي 30 روضة أطفال، كما زار مركز غسان كنفاني لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة في مخيم مار الياس.

وفي مدينة صيدا جنوب لبنان، زار الوفد مركز غسيل الكلى في مستشفى الهمشري التابع لجميعة الهلال الأحمر الفلسطيني، الذي تدعمه "التعاون" منذ عام 1996، وهو يشكّل الملاذ الوحيد لمرضى الفشل الكلوي الفلسطينيين، حيث إن غسيل الكلى لا يقع ضمن تغطية "الأونروا" الصحيّة، واستمع إلى ملاحظات الفريق الطبي وإلى آراء المرضى حول الرعاية التي يوفرها لهم المركز.

كذلك، زار الوفد مركز الهمشري لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، واطلع على أعمال الترميم والتأهيل الشاملة التي تنفذها "التعاون" بدعم من سويسرا عبر منظمة اليونيسف، ومن المنتظر أن ترتفع طاقة المركز الاستيعابية بعد الترميم ليلبي حاجة اللاجئين، لا سيما القاطنين في المخيمات جنوب لبنان.

وفي مخيم ضبيه شرق بيروت، شارك الوفد سكان المخيم الاحتفال بافتتاح أول ملعب رياضي مجهّز يضم ملعبا خاصا للأطفال وملعبا لكرة القدم . وتم تأهيل وتجهيز الملعب بدعم من مؤسسة التعاون – لبنان ومنير الكالوتي، وسيقوم بإدارته والإشراف عليه مجمّع الكنائس للخدمة الاجتماعية في لبنان.

كما تم افتتاح مكتبة ضبيه العامة بعد استكمال أعمال الترميم والتأهيل لتكون مركزا مجتمعيا ناشطا لسكان المخيم من جميع الأعمار.

وفي ختام الجولة، أكدت السالم التزام "التعاون" بإطلاق مشاريع تدعم صمود اللاجئين في لبنان وتحسّن ظروف حياتهم ومحيطهم، مشيدةً بالدور الذي يقوم به فرع المؤسسة في لبنان وكافة الممولين والشركاء.

ولفتت إلى تدخلات "التعاون" الأخيرة في ظل جائحة "كورونا" وتنفيذ حملة "كلنا يد واحدة" لدعم العائلات المهمشة بالمخيمات الفلسطينية في لبنان، بالإضافة إلى حملة "متضامنون مع بيروت" التي استهدفت تمويل ترميم وإعادة تأهيل مستشفى الكرنتينا الحكومي الذي يستقبل الفقراء من لبنانيين ولاجئين فلسطينيين وسوريين وعمال أجانب من مختلف الجنسيات، استجابة للوضع الكارثي الذي حل بالمستشفى جراء انفجار المرفأ.