  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الصحة المصرية تصدر تحذيرا فوريا بشأن كورونا

الأحد 20 ديسمبر 2020 05:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة المصرية تصدر تحذيرا فوريا بشأن كورونا



القاهرة /سما/

 أصدرت وزارة الصحة المصرية تحذيرا فوريا للمصريين لتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وقالت الصحة المصرية، في تدوينة على "تويتر"، الأحد: "أقلع عن التدخين فورا لتحمي نفسك من الإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته".

وتابعت: "فيروس كورونا يؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا كان المصاب من مدخني السجائر أو الشيشة أو السجائر الإلكترونية".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس السبت، تسجيل 611 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و28 حالة وفاة، بينما أشارت إلى ارتفاع معدل الشفاء ليتجاوز 106 آلاف.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 75 مليون مصاب، بينهم أكثر من 1.6 مليون حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.



8

#فيروس كورونا #مصر #وزارة الصحة المصرية #كورونا #الاقلاع عن التدخين

الأكثر قراءة اليوم

تغييرات مفاجئة بقناتي العربية و"mbc".. ما علاقة ابن سلمان؟

السماك مهاجما حكومة اشتيه: تعمل جاهدة على أذية القطاع.. ولا يوجد أي تنسيق بيننا..!

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف باقي مستحقات موظفي السلطة ..

صدمة للعالم.. سلالة كورونا الجديدة تخرج عن السيطرة

هذه حقيقة سلالة كورونا الجديدة ومدى خطورتها..

صحفي فلسطيني يروي تجربته بعد تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا في روسيا

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

9

تقديرات الجيش الاسرائيلي: طهران تسعى للرد على اغتيال زادة.. إيران وإدارة بايدن بدأتا حوارا غير مباشر

مستشار وزيرة الصحة: نسبة الإصابات بـ"كورونا" في قطاع غزة من 30% إلى 45%

تسجيل 24 حالة وفاة و 1427 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

دبلوماسي : تحرك مصري فلسطيني أردني لدعم عقد مؤتمر دولي للسلام

وزارة التنمية تكشف موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية..