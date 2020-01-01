الصحة المصرية تصدر تحذيرا فوريا بشأن كورونا

القاهرة /سما/

أصدرت وزارة الصحة المصرية تحذيرا فوريا للمصريين لتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وقالت الصحة المصرية، في تدوينة على "تويتر"، الأحد: "أقلع عن التدخين فورا لتحمي نفسك من الإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته".

وتابعت: "فيروس كورونا يؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا كان المصاب من مدخني السجائر أو الشيشة أو السجائر الإلكترونية".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس السبت، تسجيل 611 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و28 حالة وفاة، بينما أشارت إلى ارتفاع معدل الشفاء ليتجاوز 106 آلاف.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 75 مليون مصاب، بينهم أكثر من 1.6 مليون حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.





