إسرائيل ستشهد آلاف الوفيات دون تشديد القيود خلال أشهر

القدس المحتلة /سما/

قال مفوض كورونا في إسرائيل نحمان آش اليوم الأحد إنن إذا لم يتم فرض قيود أخرى على الجمهور فسيكون هناك أكثر من 3000 قتيل.



وأضاف آش وفق موقع "والا" خلال اجتماع كابينت كورونا: "إذا واصلنا العمل دون فرض قيود إضافية، فسنصل في الأشهر الثلاثة المقبلة إلى ما بين 1900 و 1340 حالة حرجة وما بين 3000 و 3700 قتيل".



وأوضح أنه إذا تم فرض قيود مشددة لمدة خمسة أسابيع فسيكون هناك ثمن أقل بكثير بحوالي 800 حالة خطيرة و 1250 قتيل.



ونوه آش أنه إذا تم فرض إغلاق كامل لمدة ثلاثة أسابيع، فسيكون هناك حوالي 700 في حالة حرجة و 1100 قتيل.