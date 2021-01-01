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مستشار وزيرة الصحة: نسبة الإصابات بـ"كورونا" في قطاع غزة من 30% إلى 45%

الأحد 20 ديسمبر 2020 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشار وزيرة الصحة: نسبة الإصابات بـ"كورونا" في قطاع غزة من 30% إلى 45%



غزة /سما/

قال مستشار وزيرة الصحة في قطاع غزة فتحي أبو وردة إن نسبة الإصابات بفيروس "كورونا" في القطاع تتراوح ما بين 30% إلى 45% من العينات المسحوبة، مشددا على خطورة الوضع الصحي في القطاع، خاصة ارتفاع عدد الوفيات والإصابات الحرجة والخطيرة.

وقال أبو وردة، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، مساء اليوم الأحد، إن عدد الإصابات الحرجة والخطيرة في القطاع بلغت 238 إصابة، بينها 62 إصابة على أجهزة التنفس الاصطناعي من أصل 350 مصابا بالفيروس يخضعون للعلاج في المستشفيات.

وأشار إلى أن القدرة الاستيعابية في مستشفيات القطاع تبلغ 500 سرير و170 وحدة عناية مكثفة، منها 60 سريرا مشغولا حاليا.

وأوضح أبو وردة أن عددا من الوفيات التي تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي لم يكن لديها أمراض مزمنة، بينها طبيبان وطالب طب سنة ثالثة، وسيدة تبلغ من العمر 34 عاما.

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