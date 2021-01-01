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العطاونة: 50% من المصابين بـ"كورونا" المتواجدين بمستشفيات الخليل يرقدون بالعناية المكثفة

الأحد 20 ديسمبر 2020 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
العطاونة: 50% من المصابين بـ"كورونا" المتواجدين بمستشفيات الخليل يرقدون بالعناية المكثفة



الخليل /سما/

 أكد مدير صحة جنوب الخليل عفيف العطاونة أن 50% من المصابين بفيروس "كورونا" المتواجدين في المستشفيات بمحافظة الخليل، موجودون على أسرة العناية المكثفة.

وأوضح العطاونة، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، مساء اليوم الأحد، أن 73 من المرضى المصابين بالفيروس موجودون في مستشفيي دورا والأهلي، 36 منهم في غرف العناية المكثفة 6 منهم موصولون بأجهزة التنفس الصناعي.

وقال العطاونة: "نتحدث عن حالة وبائية ومنحنيات وبائية وتسجيل الإصابات في منحنى متصاعد بوتيرة متذبذبة وآخذة في الصعود عموديا"، مشيرا إلى أن الأسبوعين الماضيين شهدا انتكاسات من ضمن الإصابات النشطة، واحتاج عدد منها للدخول للمستشفيات والتوصيل بأجهزة التنفس الاصطناعي، نظرا لوجود أعراض شديدة عليها.

وبين أن المصابين المتواجدين في المستشفيات من مختلف الفئات العمرية وبعضهم ليس لديه أية أمراض مزمنة، ولم يعانوا من أمراض ولم يسجلوا كأصحاب مناعة ضعيفة.

#صحة الخليل #المشافي الحكومية #فيروس كورونا

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