الاتحاد الآسيوي لكرة السلة يعتمد المنامة لإقامة مباريات النافذة الثانية والثالثة لمنتخبنا من تصفيات كأس آسيا 2021

رام الله /سما/

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة السلة FIBA Asia Cup، مباريات النافذة الثانية والثالثة من تصفيات كأس آسيا 2021 والتي ستقام جميعها على نظام المجموعات، وستكون مجموعة الفدائي في العاصمة البحرينية المنامة في شهر شباط من 18 ولغاية 22 من نفس الشهر.

جاء ذلك بعد إجراء مباريات التصفيات بنجاح في تجمعات نوفمبر. وسيتم أيضًا تنظيم النافذة الثالثة والأخيرة على أنها بطولات بيئة محمية من أجل ضمان صحة وسلامة جميع المشاركين.

وكانت أهم المعايير في اختيار المضيفين، مثل النافذة السابقة، هي ضمانات الصحة والسفر والامتثال لبروتوكولات FIBA الصحية، بما في ذلك الاختبار والدخول الخاضع للرقابة إلى بيئة آمنة.

واعتمد الاتحاد الآسيوي العاصمة البحرينية المنامة لمجموعة منتخبنا السلوى "الأردن، كازخستان، سيرلانكا وفلسطين"، ولعبت هذه المجموعة سابقا، بحيث لعب كل منتخب مباراتين ليتصدر منتخب الأردن الترتيب 4 نقاط ثم كازخستان 3 نقاط في المركز الثاني، وفلسطين في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وأخيرا سيرلانكا برصيد نقطتين.

وكان منتخبنا خسر في أولى مبارياته أمام كازخستان بصعوبة بفارق 3 نقاط في العاصمة الكزخية، ثم فاز على سيرلانكا فوزا كبيرا على ملعبنا البيتي كأول مباراة دولية تجري في فلسطين بكرة السلة بعد اعتماد ذلك دوليا من الاتحاد الآسيوي والدولي.

وتختتم المباريات بالمجموعات بمباراة الأشقاء فلسطين والأردن في اليوم الأخير من التصفيات، التي ستشهد تأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرةً إلى كأس آسيا ليكون مجموع المتأهلين 12 منتخباً، بينما ستلعب المنتخبات التي احتلت المركز الثالث في المجموعات الست دورياً مجزأً من مرحلة واحدة يتأهل منها 4 منتخبات إلى كأس آسيا، ليكون المجموع الكلي 16 منتخباً سيشارك في النسخة المقبلة.

وستكون هذه المباريات مهمة من أجل التأهل المباشر للأول والثاني لأمم آسيا 2021، وسيكون واجبا على منتخبنا تحقيق نتائج ايجابية في هذا التجمع والفوز على الأردن أو كازخستان من أجل التأهل المباشر دون خوض ملحق خاص في أصحاب المراتب الثلاثة في المجموعات الست، بحيث يضع المنتخب نفسه تحت ضغط كبير عند ذلك.

يذكر أن المجموعة الأولى من التصفيات تضم منتخبات الفلبين وإندونيسيا وتايلاند وكوريا الجنوبية، والمجموعة الثانية: الصين تايبيه، واليابان، وماليزيا والصين، والمجموعة الثالثة: أستراليا، وهونغ كونغ، ونيوزيلندا وغوام، والمجموعة الرابعة: البحرين، ولبنان، والهند والعراق، والمجموعة الخامسة: السعودية، وسوريا، وقطر وإيران، والمجموعة السادسة: الأردن، وكازاخستان، وسريلانكا وفلسطين.