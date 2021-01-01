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رئيس متابعة العزل المنزلي في قطاع غزة يوجه رسالة مهمة لمصابين "كورونا"

الأحد 20 ديسمبر 2020 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس متابعة العزل المنزلي في قطاع غزة يوجه رسالة مهمة لمصابين "كورونا"



غزة /سما/

قال رئيس متابعة العزل المنزلي بوزارة الصحة  د. معتصم صلاح، إنّ "أي شخص تظهر عليه أي أعراض تنفسية يجب التعامل معه على أنه مصاب بكوفيد 19" .

وأضاف صلاح في حديث لإذاعة الأقصى، "لا مشكلة للأم المرضعة المصابة في استكمال الرضاعة مع ضرورة الالتزام الكامل بالعزل وعدم الاختلاط حتى لا تنقل العدوى للآخرين، مؤكداً على أنّه حتى اللحظة فايروس كورونا لم يسجل أي مضاعفات للأطفال الصغار في قطاع غزة.

وتابع :"الشخص المصاب يجب أن يقوم بعزل نفسه في غرفة مستقلة وبداخلها دورة مياه وحمام ومتوفر بداخلها كامل أدوات التعقيم".

وأردف: "يجب أن تكون غرفة العزل جيدة التهوية ومعرضة للشمس وتكون مريحة ومجهزة بأدوات شخصية"، داعياً إلى الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية وارتداء الكمامة أمر مهم للحد من نقل العدوى.

#متابعة العزل المنزلي #فيروس كورونا #كوفيد 19 #قطاع غزة

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