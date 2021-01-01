أزرق - أبيض ينفي وجود خلافات ويؤكد موقفه من الأزمة السياسية

القدس المحتلة /سما/

أصدر حزب "أزرق - أبيض" الإسرائيلي، اليوم الأحد، بيانًا ينفي وجود أي خلافات بين قياداته، على خلفيّة المفاوضات السرية مع الليكود في محاولة التوصل لحل بشأن الأزمة السياسية الحالية، كما أشارت لذلك تقارير إعلامية.

وحمل البيان توقيع زعيم الحزب بيني غانتس، وغابي أشكنازي الرجل الثاني في الحزب، ووزير القضاء آفي نيسينكورن، وجاء فيه أن ما يُنشر مجرد خطاب إعلامي كاذب ولا يعبر عن سلوك ومواقف الحزب، مضيفًا "الحروب الأهلية محجوزة لأطراف أخرى، نحن نعمل معًا لتحقيق مبادئ أزرق - أبيض".

وأضاف البيان المشترك "لن نتنازل عن مواقفنا بضرورة وجود حكومة فاعلة مع الحفاظ على الديمقراطية وسيادة القانون، وضمان تمرير ميزانية الدولة التي ستهتم بقضيتي كورونا والوضع الاقتصادي، وأي تقرير أو تلاعب من قبل أصحاب المصلحة هو من وجهة نظر المراسل الذي يخرج مثل هذه التقارير، ويكفي أكاذيب".

وتحدث تقاير إعلامية الليلة الماضية عن "تقدم في المفاوضات الجارية مع الليكود، وسط حديث عن خلافات داخل حزب أزرق - أبيض".

وقال الليكودي ياريف ليفين رئيس الكنيست، قبيل ظهر اليوم، إن المفاوضات جارية لكن حتى الآن ليس ثمّة نور في نهاية النفق.