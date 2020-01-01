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تحويل معتقل من قلقيلية للإداري بعد انتهاء حكمه

الأحد 20 ديسمبر 2020 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحويل معتقل من قلقيلية للإداري بعد انتهاء حكمه



رام الله /سما/

حوّلت سلطات الاحتلال المعتقل عبد الرحمن حنيني من قلقيلية، للاعتقال الإداري مدة 4 أشهر بعد انتهاء حكمه السابق.

وقال شقيقه عبد الرحيم حنيني "كنا ننتظر الإفراج عنه، لكن تحويله للاعتقال الإداريّ نغّص علينا".

وأضاف، هذا ليس غريبًا على الاحتلال الذي يفسد كل فرحة.

يشار إلى أنه كان من المقرر الإفراج عن الأسير "حنيني" اليوم الأحد، بعد 6 أشهر في الاعتقال.

يذكر أن الاحتلال يحوّل عشرات الأسرى الذي ينهون محكوميّاتهم للاعتقال الإدراي (دون تهمة)، لعدم موافقة المخابرات على الأحكام التي صدرت عن المحاكم العسكرية الإسرائيلية.

#سلطات الاحتلال #الاعتقال الاداري

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