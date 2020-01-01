المركز الوطني يكشف- أمراض جلدية تظهر لدى مصابي كورونا

رام الله /سما/

كشف مدير عام الرعاية الصحية الاولية د.كمال الشخرة مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الفلسطينية عن ظهور امراض جلدية لدى مصابي كوفيد-19، وهذا جاء بعد شهور من ظهور فيروس كوفيد- 19 الجديد الذي أصاب الملايين في العالم.

واشار د.كمال الشخرة الى أن هناك أعراضا جلدية قد تنبئ عن الإصابة بفيروس كوفيد -19حيث أن هذه الأعراض لم تكن موجودة عند بداية انتشار المرض لكن مع تزايد الحالات بدأت بالظهور، علما ان العديد من الالتهابات الفيروسية يمكن ان تؤدي إلى ظهوراعراض جلدية مثل الطفح الجلدي، وارتبط ذلك في الاونة الاخيرة مع ازدياد اعداد المراجعين لعيادات الجلدية في مديريات الصحة.

واوضح د.كمال الشخرة ان هذا هو التحدي الذي يطرحه فيروس (كورونا) مع الأنواع المختلفة من الاعراض الجلدية، هل ترتبط هذه الحالات بالفيروس؟ هذا ما دفعنا للبدء بعمل دراسة حول الاعراض الجلدية لدى مصابي كوفيد-19 .

وخلال دراسة قام بها المركز الوطني للأمراض الجلدية في الادارة العامة للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة / رام الله لوحظ وجود انماط واتجاهات مرضية جلدية لدى مصابي كوفيد-19 مما يشير الى أن الجلد يمكن ان يكون نافذه حول ما يحدثه مرض كوفيد -19 داخل الجسم.

ووفقا لمدير المركز الوطني للأمراض الجلدية د.معاذ علاونة استشاري الامراض الجلدية فان بعض الامراض الجلدية مثل الطفح الجلدي تم رصدها لدى مصابي كوفيد -19 حيث ان الطفح الجلدي يكون احيانا عبارة عن ردود فعل او استجابات عرضية على أدوية أو التهابات فيروسية أخرى، الأمر الذي يصعب على الأطباء معرفة ما اذا كان ذلك مرتبطا بفيروس كوفيد-19 او يعود لمشكلة مرضية أخرى، اضافة الى مرض التزرق الشبكي على أطراف اليد والارجل والتي لوحظت عند مصابي كوفيد-19 ويبدو ذلك في تغير لون الجلد الى ما يشبه اللون البنفسجي وغالبا ما تكون نتيجة مشاكل تتعلق بتخثر الدم، وايضا لوحظ تساقط الشعر عند العديد من المرضى المصابين.

من جانبه اشار د.شادي اللحام مدير صحة بيت لحم واستشاري الامراض الجلدية ان مرض الانفجارات الحويصلية لوحظت عند بعض المصابين بفيروس كوفيد-19، بالاخص الانفجارات الحويصلية التي تتميز ببثور تثير الحكة والتي وجدت عند بعض المرضى واستمرت معهم لاكثر من عشرة أيام، اضافة الى ظهور الانفجارات الحويصلية عند بعض المرضى قبل ظهور أعراض كورونا الأخرى فضلا عن أنها ارتبطت بشدة متوسطة من المرض.

وعليه أكد د.كمال الشخرة على اننا في المركز الوطني للأمراض الجلدية مستمرين بالدراسة التي تغطي كافة المحافظات الشمالية حيث اننا بحاجة الى المزيد من البحوث لتحديد ما إذا كانت ستظهر نتائج مماثلة بين مجموعة أكبر من مرضى كوفيد -19.

ويشار الى ان المركز الوطني للأمراض الجلدية هو مؤسسة حكومية تتبع لوزارة الصحة الفلسطينية ويختص بالامراض الجلدية ويمتاز باستقبال التحويلات الخاصة بالامراض الجلدية من كافة المحافظات في الوطن.