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للأسبوع الثاني- أعمال حفر وهدم داخل مقبرة الشهداء في القدس

الأحد 20 ديسمبر 2020 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
للأسبوع الثاني- أعمال حفر وهدم داخل مقبرة الشهداء في القدس



القدس المحتلة /سما/

للأسبوع الثاني على التوالي، قامت جرافات الاحتلال بعملية تجريف في أرض مقبرة الشهداء التابعة للمقبرة اليوسيفية في مدينة القدس، تمهيدا لتنفيذ "مسار للحديقة التوراتية" في محيط أسوار القدس القديمة.

وأوضح مصطفى أبو زهرة رئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية، أن الجرافات قامت بأعمال حفر وهدم داخل أرض مقبرة الشهداء، بعد أن قامت بهدم جزء من سور المقبرة والدرج المؤدي إليها والى البلدة القديمة والأقصى خلال الأسابيع الأخيرة.

وقامت طواقم البلدية و"سلطة الطبيعة"، على مدار الأشهر الأخيرة بوضع علامات وأشرطة في عدة مناطق داخل مقبرة الشهداء، حيث تنوي تنفيذ المخطط"المسار"، وتقوم بين الحين والآخر باقتحام أرض المقبرة والعمل داخلها لولا التصدي لها ومنعها.

وتضم مقبرة الشهداء رفات شهداء عرب ارتقوا عام 1967، وقبور أخرى.

#جرافات الاحتلال #القدس #المقبرة اليوسيفية

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