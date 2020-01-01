حقيقة وفاة المستشار أحمد البكري رئيس نادي الزمالك (شاهد)

القاهرة / سما

كشفت وسائل إعلام مصرية، حقيقة الأنباء المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأحد 20 ديسمبر 2020، عن وفاة المستشار أحمد البكري رئيس نادي الزمالك الجديد.

وأكدت وسائل الإعلام أن خبر وفاة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك "غير دقيقة"، لافتة إلى أنه نقل إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وواجه المستشار البكري الأسابيع الماضية، مواقف صعبة عقب اختياره لقيادة نادي الزمالك بعد حل المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور، إذ يسعى لحل المشاكل المتراكمة برفقة اللجنة.

ويعمل البكري على مدار الساعة؛ من أجل الحفاظ على فريق ونادي الزمالك من الانهيار، لا سيما في ظل حملات واسعة تشن هجوما ضد اللجنة كي تفشل في المهمة المنوطة بها مؤخرا.

وأرسل البكري تطمينات إلى مشجعي النادي الأبيض في مصر وخارجها، فحواها أنه سيواصل العمل بهدف رفعة وتطوير الزمالك والمحافظة على فريق كرة القدم من التشتت رغم المعيقات.

بدوره، نفى اللواء محمود البكرى شقيق المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة القضائية التي تدير نادي الزمالك ينفي خبر وفاته. وفق ما أورده الصحفي عبد الناصر زيدان على فيسبوك.

وأكد عبد الناصر زيدان في تدوينه على فيسبوك نقلا عن اللواء محمود أن الحالة الصحية للمستشار احمد البكري في تحسن مستمر، لافتا إلى أنه لا يزال في المستشفى يتلقى الرعاية والعلاج.