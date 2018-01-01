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وزارة الصحة تتسلم مستلزمات طبية ووقائية من الوكالة الكورية للتعاون الدولي

الأحد 20 ديسمبر 2020 02:44 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تسلّمت وزارة الصحة، اليوم الأحد، مستلزمات طبية ووقائية من الوكالة الكورية للتعاون الدولي في فلسطين.

وقالت وزارة الصحة، في بيان صحفي، إن هذا الدعم يأتي للمرّة الثالثة لصالح عيادتين مسحيتين حكوميتين في الخط الأمامي لمواجهة فيروس "كورونا"، بعد أن قام مكتب "كويكا" في فلسطين بدراسة مطالبهما العاجلة من المواد الاستهلاكية الطبية.

وأشارت إلى أن التبرع كان لصالح المركز الوطني الفلسطيني للتأهيل، والذي استخدم كمستشفى رسمي لعلاج المرضى المؤكد إصابتهم بـ"كورونا" في محافظة بيت لحم منذ بداية الأزمة، إضافة إلى مركز جنين الشبابي.

وقدمت وزيرة الصحة مي الكيلة شكرها للوكالة الكورية للتعاون الدولي على دعمها الكبير والمستمر لوزارة الصحة، خاصة في ظل جائحة "كورونا".

وحضر التسليم محافظ جنين اللواء أكرم رجوب، ومدير مديرية صحة جنين الدكتور وسام صبيحات، والمدير الإداري للمركز الوطني للتأهيل في بيت لحم هشام سلامة.

وقدّمت الوكالة الكورية، كمامات جراحية، وكفوف، وأقنعة البخاخات، وأقنعة الوجه، وأنابيب تنفس بناءً على الاحتياجات الضرورية للمركزين، بالتنسيق مع وزارة الصحة.

يشار إلى أن المركز الوطني الفلسطيني للتأهيل، افتُتح في كانون الثاني عام 2019 كأول مركز حكومي لعلاج مدمني المخدرات في فلسطين، ويتكّون من ثلاثة طوابق بقيمة إجمالية بلغت خمسة ملايين دولار أميركي، فيما تم تمويل مركز جنين الشبابي من الوكالة الكورية للتنمية وتمّ افتتاحه في شهر آب 2018، وهو مبنى مكّون من طابقين بما في ذلك مسرح وصالة رياضية بقيمة إجمالية بلغت 3.6 مليون دولار أميركي.

#وزارة الصحة #مستلزمات طبية

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