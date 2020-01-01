هند البحرينية تصدم جمهورها بإطلالة صلعاء (شاهد)

المنامة / سما

صدمت هند البحرينية الفنانة المشهورة، يوم الأحد، صورا مثيرة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت بنيو لوك غريب وغير مسبوق.

ونشرت هند البحرينية مقطع فيديو على حسابها بموقع "انستغرام"، ظهرت خلاله صلعاء دون شعر، الأمر الذي أثار الشكوك والتكهنات حول ذلك.

واعتقدت شريحة كبيرة من الجمهور والمتابعين، أن هند البحرينية قد أصيبت بمرض ما وتعلمهم بهذه الطريقة، فيما قال آخرون إنها تحضر لعمل فني.

وأنهت هند البحرينية كل الجدل في مقطع فيديو جديد، ظهرت فيه أثناء قيامها بارتداء جلدة رأس اصطناعية خالية تماما من الشعر الأسود (صلعاء).

وأفادت مصادر فنية بأن هند سعت إلى الترويج لأحد صالونات التجميل التي تملكها، والتي أدخلت عليها مؤخرا خدمة تركيب الشعر المستعار.

وكانت هند البحرينية قد أصيبت قبل أشهر بمرض كوفيد 19، ما اضطرها إلى إغلاق الصالون الخاص بها مؤقتا، ثم عادت له عقب تعافيها.



