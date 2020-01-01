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تسجيل 24 حالة وفاة و 1427 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الأحد 20 ديسمبر 2020 02:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل 24 حالة وفاة و 1427 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأحد، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 81.1%  فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 18.1%،  ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات

وتم تسجيل 12 حالة  وفاة في الضفة الغربية "نابلس 2، الخليل 2، جنين 1، رام الله 2، طوباس 2، سلفيت 2، بيت لحم 1 "، إضافة إلى 12 حالة وفاة في قطاع غزة. 

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس (31)، نابلس (151)، ضواحي القدس (33)، الخليل (190)، طولكرم (77)، جنين (133)، بيت لحم (65)، سلفيت (24)، رام الله (135)، قلقيلية (15)، أريحا (13)"، قطاع غزة (560).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس (24)، نابلس (88)، ضواحي القدس (0)، الخليل (192)، طولكرم (103)، جنين (227)، بيت لحم (165)، سلفيت (37)، رام الله (107)، قلقيلية (90)، أريحا (7)"، قطاع غزة (478). 

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 133 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 35 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

#فيروس كورونا #فلسطين #اصابات

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