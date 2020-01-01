كريستيانو رونالدو يدخل تاريخ الكالتشيو

وكالات / سما /

سجل كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، هدفين خلال مواجهة بارما (4-0)، في إطار منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي.

ووصل رونالدو إلى الهدف رقم 12 له هذا الموسم، ليتصدر جدول ترتيب الهدافين متفوقا على زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان وروميلو لوكاكو مهاجم الإنتر، اللذين سجلا 10 أهداف حتى الآن.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصاءات، أن "الدون" هو واحد من خمسة لاعبين فقط تمكنوا من تسجيل 32 هدفا على الأقل خلال سنة تقويمية واحدة في تاريخ الدوري الإيطالي.

وبات في رصيد رونالدو هذا العام 33 هدفا، وحقق ذات الإنجاز ستيفان نيرس (32 هدفا) في عام 1951، وعمر سيفوري (33 هدفا) في عام 1961، وجونار نوردال (36 هدفا) في 1950، وفيليتشي بوريل (41 هدفا) في عام 1933.