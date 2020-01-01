شاهد.. أحدث وأطرف موقف في بطولة الدوري الإسباني

وكالات / سما /

شهدت مباراة أتلتيك بيلباو وهويسكا (2-0) في الجولة الـ14 من الدوري الإسباني, واقعة طريفة تمثلت في العثور على هاتف نقال بأرض الملعب.

وبحلول الدقيقة 53 من عمر المباراة، أوقف حكم اللقاء المباراة ليتجه نحو خورخي بيلدو لاعب هويسكا، الذي كان يمسك في يده هاتفا نقالا.

وأعطى اللاعب الهاتف للحكم, ليوقف الأخير اللعب, لإخراجه من أرض الملعب وسط ابتسامات متبادلة بين الثنائي، إذ تم تسليمه على الفور للحكم الرابع قبل أن يتم استئناف المباراة.

الغريب أن بيلدو، الذي قدّم الهاتف للحكم، طرد قبل نهاية المباراة بـ4 دقائق بحصوله على بطاقتين صفراوين، واحدة قبل واقعة الهاتف في الدقيقة 36 والثانية في الدقيقة 86، بسبب التدخل العنيف على لاعبي المنافس.