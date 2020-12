شاهد الفيديو : ملك الأردن يشارك في تدريب للقوات الخاصة...

يتابع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تدريبات القوات المسلحة الأردنية عن كثب ويصدر توجيهات دائمة بشأن الحفاظ على الكفاءة القتالية للجيش الأردني لمواجهة التحديات.

ويقوم العاهل الأردني بزيارات تفقدية للوحدات العسكرية من حين إلى آخر لمتابعة القضايا التي تهم القوات المسلحة في مختلف المجالات العملياتية والتدريبية واللوجستية.

ويحرص الملك عبد الله الثاني على متابعة سير تنفيذ الخطط على مختلف المستويات، والأهداف التي تسعى القيادة العامة إلى تحقيقها انطلاقا من مواكبة الحداثة والتجديد على الصعيد العسكري".

#Jordan king and his heir train with the special forces ???????? pic.twitter.com/jpfGIgIrp2