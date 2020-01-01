نتنياهو: لا مؤشر على فعالية اللقاح ضد طفرة كورونا الجديدة و يجب ايقاف الرحلات الجوية

القدس المحتلة / سما /

قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه لا يوجد حاليًا أي مؤشر على فعالية اللقاح ضد الطفرة الجديدة لفيروس كورونا.

وجاءت تصريحات نتنياهو قبيل بدء اجتماع المجلس الوزاري لشؤون كورونا، في ظل التصريحات البريطانية الرسمية عن اكتشاف طفرة جديدة من الفايروس.

وأشار نتنياهو إلى أنه في الوقت الحالي لا يمكن التأكد فيما إذا كان لقاح فايزر سيتغلب على هذه الطفرة.

وبين أنه سيتم زيادة التطعيمات في الفترة المقبلة والتي بدأت اليوم أولى مراحل التلقيح للطواقم الطبية ودور المسنين.

وسيناقش كابينت كورونا في إسرائيل، إمكانية فرض الضبط المحكم بسبب تجاوز معدل الإصابات اليومي 2500 إصابة، وهو الرقم الذي حددته الحكومة.

ودعا بعض الوزراء الإسرائيليين لعدم اللجوء لهذه الخطوة في هذه المرحلة واستبدالها بخطوات أخرى مثل تشديد الإجراءات الخاصة بالبلدات الحمراء.

وشدد على انه ينبغي إغلاق السماء بشكل كامل باستثناء الرحلات الجوية الاستثنائية.

وأعرب نتنياهو عن دعمه للموقف الذي عبر عنه سابقا مفوض كورونا البروفيسور نحمان آش ، الذي قال إنه يجب إغلاق السماء ، لكن حتى يتم ذلك ، أوصى آش بأربع خطوات أخرى بالتوازي - إغلاق الأجواء أمام بريطانيا والدنمارك وجنوب إفريقيا ، وإجراء اختبارات لجميع العائدين من الدول.