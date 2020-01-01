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الإحصاء يعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية للفترة نيسان- تشرين الأول/2020

الأحد 20 ديسمبر 2020 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإحصاء يعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية للفترة نيسان- تشرين الأول/2020



رام الله / سما /

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني اليوم الأحد، النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع للفترة ما بين نيسان- تشرين الأول 2020، حيث أظهرت ارتفاع عجز الميزان التجاري للسلع المرصودة بنسبة 10% خلال شهر تشرين الأول.

الصادرات السلعية

وبين "الإحصاء" أن الصادرات ارتفعت خلال شهر تشرين الأول من عام 2020 بنسبة 3% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 11% مقارنة مع شهر تشرين الأول من عام 2019، حيث بلغت قيمتها 99.1 مليون دولار أميركي.

وانخفضت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر تشرين الأول 2020 بنسبة 3% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 86% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر تشرين الأول من عام 2020. بينما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 60% مقارنة مع الشهر السابق، حيث بلغت قيمتها 13.6 مليون دولار أميركي.

الواردات السلعية

أما الواردات، فارتفعت خلال شهر تشرين الأول من عام 2020 بنسبة 8% مقارنة مع الشهر السابق، بينما انخفضت بنسبة 3% مقارنة مع شهر تشرين الأول من عام 2019، حيث بلغت قيمتها 459.3 مليون دولار أميركي.

وسجلت الواردات من إسرائيل خلال شهر تشرين الأول 2020 ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.3% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 54% من إجمالي قيمة الواردات لشهر تشرين الأول من عام 2020. كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 19% مقارنة مع الشهر السابق.

الميزان التجاري للسلع المرصودة

أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل ارتفاعا في قيمة العجز بنسبة 10% خلال شهر تشرين الأول 2020 مقارنة مع الشهر السابق، بينما انخفض بنسبة 6% مقارنة مع شهر تشرين الأول من عام 2019، حيث بلغ العجز 360.2 مليون دولار أميركي.

#الإحصاء الفلسطيني #التجارة الخارجية

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