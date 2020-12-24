وزارة التنمية تكشف موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية..

رام الله / سما /

قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، إن الوزارة ستصرف مخصصات الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية، يوم الخميس المقبل الموافق 24/12/2020، في جميع محافظات الوطن.

وأضاف مجدلاني، في بيان صحفي، اليوم الأحد، ان قيمة المخصصات لهذه الدفعة بلغت 136.151.268 مليون شيقل، يستفيد منها 115 ألف أسرة، منها 80 ألف أسرة تقريبا في قطاع غزة، بقيمة مالية بلغت 106 ملايين شيقل، وأن عدد المستفيدين في الضفة الغربية ما يقارب 35 ألف أسرة بقيمة مالية بلغت 30 مليون شيقل.

وأوضح أن نسبة مساهمة الحكومة في هذه الدفعة بلغت 44% من إجمالي المبلغ، وأن الاتحاد الأوروبي يساهم بنسبة 56% من إجمالي قيمة الدفعة.

وتوجه مجدلاني بالشكر للاتحاد الأوروبي على دعمه المتواصل لبرامج الحماية الاجتماعية، في ظل ما تواجهه دولة فلسطين من تحديات سياسية ومالية.