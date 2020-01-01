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الصحة بغزة : يجب التعامل مع هذه الحالات على أنها مصابة بكورونا

الأحد 20 ديسمبر 2020 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة : يجب التعامل مع هذه الحالات على أنها مصابة بكورونا



غزة / سما /

أكد رئيس متابعة العزل المنزلي بوزارة الصحة في غزة د. معتصم صلاح، اليوم الأحد، أي شخص تظهر عليه أي أعراض تنفسية يجب التعامل معه على أنه مصاب بفيروس كورونا.

وقال د. صلاح في حديث لإذاعة "صوت الأقصى"، إنه لا مشكلة للأم المرضعة المصابة في استكمال الرضاعة مع ضرورة الالتزام الكامل بالعزل وعدم الاختلاط حتى لا تنقل العدوى للآخرين.

وأضاف: "حتى اللحظة فايروس كورونا لم يسجل أي مضاعفات للأطفال الصغار في قطاع غزة".

وتابع: "الشخص المصاب يجب أن يقوم بعزل نفسه في غرفة مستقلة وبداخلها دورة مياه وحمام ومتوفر بداخلها كامل أدوات التعقيم".

وشدد على أنه يجب أن تكون غرفة العزل جيدة التهوية ومعرضة للشمس وتكون مريحة ومجهزة بأدوات شخصية.

ودعا المواطنين للالتزام بإجراءات السلامة والوقاية وارتداء الكمامة أمر مهم للحد من نقل العدوى.

#فيروس كورونا #غزة #فيروس كورونا في غزة

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