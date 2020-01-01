  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

صدمة للعالم.. سلالة كورونا الجديدة تخرج عن السيطرة

الأحد 20 ديسمبر 2020 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
صدمة للعالم.. سلالة كورونا الجديدة تخرج عن السيطرة



لندن / سما

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأحد 20 ديسمبر 2020، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا (كوفيد 19) خرجت فعليا عن السيطرة.

جاء إعلان بريطانيا، بالتزامن مع كشف منظمة الصحة العالمية عن ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا أيضا في هولندا وأستراليا والدنمارك. 

وقال مات هانكوك وزير الصحة البريطاني: سيكون من الصعب السيطرة على السلالة الجديدة لكورونا قبل توزيع اللقاحات على مستوى كبير.

وأضاف هانكون لقناة سكاي نيوز عربية: نريد أن نضع حدا لتفشي السلالة الجديدة من الفيروس من خلال إجراءات التباعد الاجتماعي.

وتابع: خطتنا أن ننتهي من تلقيح مليون شخص خلال أيام، مشيرا إلى قرار إعادة فرض الحجر الصحي في لندن وجنوب شرق إنجلترا.

وكانت صحيفة "التلغراف"، قد أشارت إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، استدعى كبار الوزراء مساء الجمعة، لمناقشة سبل احتواء سلالة جديدة من فيروس كورونا توصف بأنها أسهل قدرة على الانتشار.

وقالت  الصحيفة إن  مسؤولين من الحكومة يتوقعون إقرار لقاح للوقاية من كوفيد-19 طورته شركة أسترازينيكا وجامعة أوكسفورد يوم 28 أو 29 ديسمبر، مما قد يسهم في تسريع حملة التطعيم.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، السبت، إعادة فرض الإغلاق في لندن وجنوب شرق إنجلترا اعتبارا من الأحد، ما يعني عدم إمكانية اجتماع العائلات خلال عيد الميلاد.

وقال جونسون في خطاب متلفز إن الحكومة ستعيد "فرض الحجر المنزلي اعتبارا من الأحد في لندن وجنوب شرقي البلاد".

وأفاد بأن  العلماء اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد تنتشر "بسهولة أكبر بكثير"، مضيفا أن النسخة الجديدة "قد تكون أكثر قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى 70 في المئة عن البديل القديم، النسخة الأصلية للمرض".

وأكد أنه لن يتم تخفيف القيود في أعياد الميلاد؛ نظرا للأدلة الجديدة المتوفرة عن السلالة الجديدة لفيروس كورونا، مبينا أن العائلات لن تتمكن من الخروج من المنطقة الرابعة في لندن، وسيتم تقييد الاجتماعات والحركة.

#كورونا #سلالة كورونا #كورونا الجديد #بريطانيا #منظمة الصحة العالمية #مات هانكوك

الأكثر قراءة اليوم

وزارة التنمية توضح سبب تأخر صرف شيكات الشؤون الإجتماعية

المطران حنا : نرفض خطاب الاقصاء والتكفير والعنصرية والكراهية ومعايدتنا لا تمس العقيدة

السماك مهاجما حكومة اشتيه: تعمل جاهدة على أذية القطاع.. ولا يوجد أي تنسيق بيننا..!

تغييرات مفاجئة بقناتي العربية و"mbc".. ما علاقة ابن سلمان؟

غزة: جبهة النضال وفدا ترفضان تعليمات "حماس" للتشويش على احتفالات أعياد الميلاد (الكريسماس)

الأوقاف بغزة تُصدر توضيحاً حول المراسلة الداخلية بشأن احتفالات "الكريسماس"

صحفي فلسطيني يروي تجربته بعد تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا في روسيا

الأخبار الرئيسية

وزارة التنمية تكشف موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف باقي مستحقات موظفي السلطة ..

قلق في إسرائيل من طفرة كورونا الجديدة ووزير الصحة يوصي باغلاق المطارات فورا

السماك مهاجما حكومة اشتيه: تعمل جاهدة على أذية القطاع.. ولا يوجد أي تنسيق بيننا..!