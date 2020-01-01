صدمة للعالم.. سلالة كورونا الجديدة تخرج عن السيطرة

لندن / سما

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأحد 20 ديسمبر 2020، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا (كوفيد 19) خرجت فعليا عن السيطرة.

جاء إعلان بريطانيا، بالتزامن مع كشف منظمة الصحة العالمية عن ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا أيضا في هولندا وأستراليا والدنمارك.

وقال مات هانكوك وزير الصحة البريطاني: سيكون من الصعب السيطرة على السلالة الجديدة لكورونا قبل توزيع اللقاحات على مستوى كبير.

وأضاف هانكون لقناة سكاي نيوز عربية: نريد أن نضع حدا لتفشي السلالة الجديدة من الفيروس من خلال إجراءات التباعد الاجتماعي.

وتابع: خطتنا أن ننتهي من تلقيح مليون شخص خلال أيام، مشيرا إلى قرار إعادة فرض الحجر الصحي في لندن وجنوب شرق إنجلترا.

وكانت صحيفة "التلغراف"، قد أشارت إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، استدعى كبار الوزراء مساء الجمعة، لمناقشة سبل احتواء سلالة جديدة من فيروس كورونا توصف بأنها أسهل قدرة على الانتشار.

وقالت الصحيفة إن مسؤولين من الحكومة يتوقعون إقرار لقاح للوقاية من كوفيد-19 طورته شركة أسترازينيكا وجامعة أوكسفورد يوم 28 أو 29 ديسمبر، مما قد يسهم في تسريع حملة التطعيم.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، السبت، إعادة فرض الإغلاق في لندن وجنوب شرق إنجلترا اعتبارا من الأحد، ما يعني عدم إمكانية اجتماع العائلات خلال عيد الميلاد.

وقال جونسون في خطاب متلفز إن الحكومة ستعيد "فرض الحجر المنزلي اعتبارا من الأحد في لندن وجنوب شرقي البلاد".

وأفاد بأن العلماء اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد تنتشر "بسهولة أكبر بكثير"، مضيفا أن النسخة الجديدة "قد تكون أكثر قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى 70 في المئة عن البديل القديم، النسخة الأصلية للمرض".

وأكد أنه لن يتم تخفيف القيود في أعياد الميلاد؛ نظرا للأدلة الجديدة المتوفرة عن السلالة الجديدة لفيروس كورونا، مبينا أن العائلات لن تتمكن من الخروج من المنطقة الرابعة في لندن، وسيتم تقييد الاجتماعات والحركة.