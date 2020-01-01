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مستوطنون يعتدون على مزارعين ويمنعونهم من حراثة أراضيهم شرق يطا

الأحد 20 ديسمبر 2020 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتدى مستوطنون، اليوم الاحد، على مزارعين في قرية سوسيا شرق يطا جنوب الخليل.

وأفاد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور ، بأن مستوطني "سوسيا" المقامة عنوة على أراضي المواطنين شرق يطا، اعتدوا بالضرب على مزارعين عزل من عائلة الهريني في منطقة وادي الرخيم، ومنعوهم من حراثة أرضهم، ما تسبب بحدوث عراك بالأيدي، وإصابة عدد من المزارعين برضوض وكدمات.

وأضاف ان هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المستمرة التي ينفذها المستوطنون ضد المواطنين وممتلكاتهم بمسافر يطا، ومنعهم من الوصول لاراضيهم وزراعتها والرعي فيها، بهدف السيطرة عليها لصالح التوسع الاستيطاني، بدعم من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

#يطا #مستوطنون

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