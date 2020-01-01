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الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

الأحد 20 ديسمبر 2020 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 12 حالة وفاة و560 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1754 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 478 حالة مصابة بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 33594 إصابة بينها 2882 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 23452 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 260 حالة.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 347 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الخطيرة والحرجة إلى 238.

#وزارة الصحة #غزة #فيروس كورونا

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