  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عبد ربه: 140 أسيرا أصيبوا بفيروس "كورونا" منذ بدء الجائحة

الأحد 20 ديسمبر 2020 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن عدد الإصابات الإجمالي بفيروس "كورونا" للأسرى بلغ 140، آخرهم الأسير أحمد أبو سرية من جنين، مشيرا إلى أن مصلحة سجون الاحتلال أغلقت قسم 18 في سجن النقب للاشتباه بإصابة أحد الأسرى بـ"كورونا" .

وأضاف عبد ربه، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الأحد، أن المجتمع الدولي عليه مسؤولية أخلاقية استنادا إلى اتفاقية جنيف الرابعة بتحمل سلطات الاحتلال المسؤولية تجاه حياة وصحة الأسرى، مطالبا المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل لإنقاذ حياة الأسرى في سجون الاحتلال.

#فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

وزارة التنمية توضح سبب تأخر صرف شيكات الشؤون الإجتماعية

شاهد .. تفاصيل جريمة الرقة في الكويت وقصة قتل شيخه العجمي

المطران حنا : نرفض خطاب الاقصاء والتكفير والعنصرية والكراهية ومعايدتنا لا تمس العقيدة

السماك مهاجما حكومة اشتيه: تعمل جاهدة على أذية القطاع.. ولا يوجد أي تنسيق بيننا..!

تغييرات مفاجئة بقناتي العربية و"mbc".. ما علاقة ابن سلمان؟

غضب بأمريكا بعد تكبيل الشرطة لإمرأة من أصول افريقية وهي عارية (فيديو)

غزة: جبهة النضال وفدا ترفضان تعليمات "حماس" للتشويش على احتفالات أعياد الميلاد (الكريسماس)

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف باقي مستحقات موظفي السلطة ..

قلق في إسرائيل من طفرة كورونا الجديدة ووزير الصحة يوصي باغلاق المطارات فورا

إسرائيل تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

6

تفاصيل اجتماع "تنفيذية المنظمة" برئاسة الرئيس عباس: القيادة ستعيد علاقاتها مع الولايات المتحدة