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الأتيرة: نسبة الإصابات بـ"كورونا" من العينات المسحوبة في محافظة نابلس 35 %

الأحد 20 ديسمبر 2020 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

قالت نائب محافظ نابلس عنان الأتيرة إن نسبة الإصابات بفيروس "كورونا" من العينات المسحوبة بلغت 35%، ما ينذر بالخطر خلال الفترة المقبلة رغم انخفاض نسبة الإصابات في المدارس خلال فترة الإغلاق.

وأضافت الأتيرة، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الأحد، ان معدات طبية ستصل اليوم إلى مستشفى الهلال الأحمر في المدينة، لتشغيله لعلاج المرضى .

وتابعت ان 34 حالة من المصابين تتلقى العلاج في العناية المكثفة، بينها 14 على أجهزة التنفس الاصطناعي، إضافة لوجود 125 إصابة نشطة للكوادر الطبية، مطالبة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الصحية والتباعد، لتقليل أعداد المصابين لتخفيف العبء الكبير على الكوادر الطبية .

#عدالة الأتيرة

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