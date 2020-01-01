بعد 400 سنة.. غدا الاقتران العظيم ودخول الشتاء

وكالات

بعد وقت قصير من غروب الشمس غدًا (الاثنين) ، وفي حدث نادر ، من المتوقع أن تكون الأرض في خط مستقيم تمامًا تقريبًا مع كواكب المشتري وزحل.

هذه ظاهرة خاصة ونادرة - وتزعم الجمعية الفلكية الإسرائيلية أن آخر مرة وقع فيها مثل هذا الحدث كانت عام 1623.

مثل هذا الاقتران ليس شائعًا جدًا ، لأن كل كوكب يدور حول الشمس بسرعة مختلفة. ولكن هذا الحدث سوف يتكرر في مارس 2080.

في الوقت نفسه ، سيصادف يوم الاثنين أقصر يوم في السنة. في هذا اليوم ، سيدخل الشتاء رسميًا ومع ذلك ، فإن الطقس المتوقع يوم الاثنين وفي بداية الأسبوع بشكل عام يكون صافياً إلى غائم جزئياً ولا يوجد امطار.