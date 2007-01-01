قلق في إسرائيل من طفرة كورونا الجديدة ووزير الصحة يوصي باغلاق المطارات فورا

القدس المحتلة / سما /

أعربت وزارة الصحة الاسرائيلية عن قلق بالغ إزاء طفرة جديدة لفيروس كورونا المكتشف في بريطانيا.

وقال وزير الصحة يولي إدلشتاين إنه "يأمل في إغلاق مطار بن غوريون هذا الأسبوع" ، وقال: ما لم نفعله على الفور أو خلال الساعات القليلة القادمة ، لن نتمكن من القيام به بعد الآن".

وتقرر منع الأجانب القادمين من بريطانيا من دخول إسرائيل ، لكن من المحتمل أيضًا إضافة أستراليا والدنمارك والبرازيل إلى قائمة هذه الدول .

بالإضافة إلى ذلك ، قد يُطلب من الإسرائيليين العائدين من تلك البلدان البقاء في عزلة في فنادق كورونا - وليس في عزلة منزلية. ومن المنتظر اتخاذ القرار بشأن القضية اليوم في مجلس الوزراء بشأن كورونا. كما أن إغلاق مطار بن غوريون مطروح على جدول الأعمال.

وتدرس الوزارة إلاسرائيلية بجدية الاختبارات الجينية للعائدين من المملكة المتحدة - حيث تم تشخيص أكثر من 1000 حالة إصابة بالفيروس بالطفرة الجديدة في الأيام الأخيرة - وكذلك من دول أوروبية أخرى لأولئك الذين ثبتت إصابتهم بكورونا. ووفقا لتقرير يديعوت احرنوت ليس من الواضح ما إذا كان اللقاح فعالاً ضده أم لا.

وتوضح البروفيسور جاليا رحاف ، مديرة قسم الأمراض المعدية في مركز شيبا الطبي في تل هشومير: " قد يتسبب هذا التغيير نظريًا في أن يصبح هذا الفيروس معديًا بدرجة أكبر. هناك بالفعل المزيد والمزيد من الأدلة على وجود انتقال لهذا الفيروس ، ولكن لا يوجد دليل على أنه أكثر خطورة أو يسبب مرضًا أكثر خطورة ".

وفقًا للبروفيسور راهاف ، فإن 62٪ من الحالات في لندن اليوم مرتبطة بالطفرة ، كما تم العثور على مثل هذه الحالات في جنوب إفريقيا وأستراليا. "الأسئلة الكبيرة التي تطرح هنا هي ما إذا كانت اختبارات كورونا اليوم تكشف عن الفيروس ، والسؤال هو ما إذا كان اللقاح يغطي هذا الفيروس. أتخيل أنه حتى لو كانت هناك مشكلة ، فمن الممكن تطوير لقاح لهذا الفيروس أيضًا."

في غضون ذلك ، أفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس أن الحكومة الهولندية أوقفت جميع الرحلات الجوية من المملكة المتحدة حتى 1 يناير 2021 ، بعد تشخيص أول حالة للطفرة الجديدة في البلاد. وفقا للتقرير ، أوصت وزارة الصحة الهولندية بتقييد حركة الركاب من أجل "منع دخول الطفرة قدر الإمكان".