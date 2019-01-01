رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس"، اليوم الأحد، في عناوينها خبر تأكيد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ضرورة الالتزام الكامل من قبل الفصائل كافة بما أقره اجتماع الأمناء العامين.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- "التنفيذية" تؤكد ضرورة الالتزام الكامل من قبل الفصائل كافة بما أقره اجتماع "الأمناء العامين"

- 25 وفاة و1750 إصابة بـ"كورونا"

- السيسي: القضية الفلسطينية من ثوابت السياسة الخارجية المصرية

- إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب جنين والعشرات بالاختناق في كفر قدوم

- فلسطين ومصر والأردن: قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية تمثل المرجعيات باعتباره السبيل للسلام

- صالح: لا تعديل على موعد نهاية الفصل الدراسي الأول

- ملحم: رياض الأطفال مشمولة بالإغلاق والسماح للحضانات بالعمل

- "النقل والمواصلات" تقرر تمديد ساعات العمل في بعض مديرياتها وإغلاق قاعات "التيؤوريا"

- 27 وفاة و1283 إصابة بـ"كورونا"

- لندن وجنوب شرق إنجلترا تحت الإغلاق في مواجهة سلالة جديدة من "كورونا"

* "الأيام":

- التنفيذية" تؤكد ضرورة الالتزام الكامل من قبل الفصائل كافة بما أقره اجتماع "الأمناء العامين"

- فلسطين ومصر والأردن: توافق لتعزيز التنسيق ولحشد موقف دولي يدعم سلام حل الدولتين

- "الوباء": 25 وفاة ورصد 1750 إصابة جديدة

- "الداخلية": الإغلاق الشامل مرهون بالحالة الوبائية

- جنين: استشهاد شاب معتقل من قرية سيريس في مستشفى "كفار سابا"

- إسرائيل: 1064 إصابة جديدة بـ"كورونا" نتنياهو يتلقى اللقاح في بث مباشر

- الأردن: 27 وفاة و1283 إصابة جديدة بـ"كورونا"

- مستوطنون مسلحون يشنون اعتداءات واسعة ضد مواطنين وممتلكاتهم في محافظة الخليل

- ردود غاضبة على وثيقة لـ"حماس" توصي بالحد من التفاعل مع احتفالات عيد الميلاد

- بيروت: مواجهات بين قوى الأمن وطلاب خلال احتجاج ضد زيادة الرسوم الجامعية

- بريطـانيـا تشـدد الإغلاق: سلالة جـديـدة من الفيروس تنتقل "بسهولة أكبر بكثير"

- طولكرم: ميثاق شرف يحرم إطلاق النار في كافة المناسبات

- السودان: تظاهرات غاضبة في ذكرى الانتفاضة احتجاجًا على غياب التغيير

* "القدس":

- "التنفيذية" تؤكد ضرورة الالتزام الكامل من قبل الفصائل كافة بما أقره اجتماع الأمناء العامين

- إصابة طفل بالرصاص في قرية العرقة والعشرات بالاختناق خلال مواجهات بكفر قدوم

- 25 وفاة و1750 إصابة بكورونا و2019 حالة تعاف

- السيسي للمالكي والصفدي: فلسطين قضيتنا المركزية ومن ثوابت سياستنا الخارجية

- جلسة لمجلس الأمن غدا لنقاش تقرير خاص بالاستيطان

- حملة التطعيم الإسرائيلية ضد الفيروس ستعطي ثمارها بعد 3 أشهر

- تظاهرة جماهيرية احتجاجية على مفترق "جديدة المكر" رفضا لمخطط "شارع 6"

- 27 وفاة و1283 إصابة جديدة بالوباء في الأردن

- مظاهرات واسعة في القدس وتل أبيب للمطالبة بتنحية نتنياهو ومحاكمته

- انتخاب محمد بركة رئيسا للجنة المتابعة لولاية أخرى

- مواجهات بين قوى الأمن وطلاب خلال تظاهرة في بيروت ضد زيادة الرسوم الجامعية

- بومبيو: روسيا وراء الهجوم الإلكتروني الأكبر على أميركا

- قناة عبرية: لا تقدم في المفاوضات بين "الليكود" و"أزرق- أبيض"