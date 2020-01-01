إسرائيل تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

القدس المحتلة / سما /

أطلقت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الأحد، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، حيث كان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الصحة، يولي إدلشتاين، من أوائل الذين حصلوا على اللقاح مساء السبت.

وبحسب الحملة التي أتت بعنوان "لتيت كتيف"، فإن أول من سيحصل على التطعيم، هم الطواقم الطبية والعاملين في قطاع الصحة، وكذلك الأشخاص من الفئة العمرية 60 عاما فما فوق.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن نحو 100 ألف من الطواقم الطبية والمواطنين تسجلوا للحصول على التطعيم، وينتظرون دورهم، علما أنه تم توزيع اللقاحات على صناديق المرضى والمستشفيات ومراكز التطعيم في البلاد.

وتأتي حملة التطعيم بعد 10 أشهر من جائحة كورونا، حيث أعلن في آذار/مارس الماضي، عن انتشار الفيروس في البلاد، وسجلت نحو 372886 إصابة بغالبيتها العظمى كانت طفيف.

وبالتزامن مع انطلاق حملة التطعيم، ذكرت مصادر طبية أن جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا نفدت في صناديق المرضى، في حين أن موعد وصول الشحنة التالية للقاحات غير واضح حتى هذه اللحظة، وذلك خلافا لوعود مسؤولي جهاز الصحة الإسرائيلي.

وعلى الرغم من ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه وفقا للتقديرات فإنه حتى نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري، ستتوفر في البلاد نحو 4 ملايين جرعة من اللقاحات، لكن لم يعرف إذا ما سيتم توفير اللقاحات لكافة المواطنين في البلاد خلال الفترة القصيرة.

وتعطى الأولية للتطعيم للطواقم الطبية بحسب الترتيب التالي: الطاقم الطبي في المستشفيات، وصناديق المرضى، والعيادات الخاصة، وعيادات الأسنان، ومستشفيات الشيخوخة والطب النفسي، وطلاب التمريض والطب الذين يجرون جولات سريرية.

وأعلنت وزارة الصحة، عن جميع دول العالم أنها حمراء وسيلزم كل من يعود من خارج البلاد بالحجر الصحي الفندق والمنزلي لمدة 14 يوما، وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ صباح اليوم الأحد.