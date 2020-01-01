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نتنياهو ووزير الصحة يزوران نائبا مصابا بكورونا في حالة خطرة

الأحد 20 ديسمبر 2020 08:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو ووزير الصحة يزوران نائبا مصابا بكورونا في حالة خطرة



القدس المحتلة / سما /

 زار رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الصحة يولي إدلشتاين نائبا عن حزبهما "الليكود" نقل إلى المستشفى في حالة خطرة بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا.

وتوجه نتنياهو الليلة الماضية عقب خضوعه للتطعيم ضد الفيروس التاجي، برفقة إدلشتاين إلى مركز "شيبا" الطبي في ضواحي تل أبيب بهدف الاطمئنان على صحة الناب في الكنيست دافيد بيتان.

وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية لقطات يلوح فيها رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزير الصحة عبر حاجز زجاجي للنائب المصاب الذي أعلنت عائلته أمس أنه في حالة خطرة لكن مستقرة.

وأفادت القناة الـ12 بأن بيتان تجاهل إرشادات الأطباء ولم يتوقف عن عقد لقاءات حضورية قبيل تشخيص إصابته بكورونا، رغم ظهور أعراض لديه، واضطر نحو 30 شخصا إلى دخول الحجر الصحي بعد إصابته.

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