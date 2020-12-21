  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: ارتفاع درجات الحرارة

الأحد 20 ديسمبر 2020 07:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: ارتفاع درجات الحرارة



رام الله / سما /

يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام وبارداً نسبياً فوق المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ،والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وبحسب الأرصاد الجوية هذه الليلة : يكون الجو بارداً في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاثنين 2020/12/21: يكون الجو صافيا بوجه عام وبارداً نسبياً فوق المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكرعلى درجات الحرارة ،والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج

الثلاثاء 2020/12/22: يكون الجو صافيا الى غائم جزئي وبارداً نسبياً فوق المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ،والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاربعاء 2020/12/23: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة ،وتكون الفرصة مهيأة خاصة خلال ساعات المساء والليل لسقوط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق قد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

الأكثر قراءة اليوم

وزارة التنمية توضح سبب تأخر صرف شيكات الشؤون الإجتماعية

شاهد .. تفاصيل جريمة الرقة في الكويت وقصة قتل شيخه العجمي

وزير العمل يعلن موعد صرف 700 شيكل لمتضرري كورونا

المطران حنا : نرفض خطاب الاقصاء والتكفير والعنصرية والكراهية ومعايدتنا لا تمس العقيدة

وكيل وزارة التربية والتعليم يكشف عن موعد نهاية الفصل الدراسي في فلسطين..

بالصور.. مجهولون يشوهون واجهة بنك فلسطين بحي الرمال بغزة

غضب بأمريكا بعد تكبيل الشرطة لإمرأة من أصول افريقية وهي عارية (فيديو)

الأخبار الرئيسية

6

تفاصيل اجتماع "تنفيذية المنظمة" برئاسة الرئيس عباس: القيادة ستعيد علاقاتها مع الولايات المتحدة

السماك مهاجما حكومة اشتيه: تعمل جاهدة على أذية القطاع.. ولا يوجد أي تنسيق بيننا..!

الطب الوقائي: الوضع في غزة خطير جداً.. ونخشى إصابة أعداد ضخمة لا نستطيع السيطرة عليها

نتنياهو

موقع اسرائيلي يكشف: هذا ما تريده تل أبيب من جو بايدن بشأن الاتفاق النووي الايراني..

المطران حنا : نرفض خطاب الاقصاء والتكفير والعنصرية والكراهية ومعايدتنا لا تمس العقيدة