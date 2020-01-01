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هولندا تحظر الرحلات الجوية إلى بريطانيا بعد اكتشاف حالة لسلالة كورونا الجديدة

الأحد 20 ديسمبر 2020 04:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هولندا تحظر الرحلات الجوية إلى بريطانيا بعد اكتشاف حالة لسلالة كورونا الجديدة



أمستردام،/سما/

حظرت الحكومة الهولندية، يوم الأحد، جميع رحلات الركاب الجوية من بريطانيا حتى الأول من يناير/كانون الثاني بعد اكتشاف حالة في هولندا لسلالة فيروس كورونا الجديدة التي تم اكتشافها في المملكة المتحدة.

وقالت وزارة الصحة الهولندية إنها "توصي بأن يتم تقييد أي إدخال لهذه السلالة الفيروسية من المملكة المتحدة قدر الإمكان عن طريق الحد أو التحكم في تحركات الركاب من المملكة المتحدة"، بحسب وكالة فرانس برس. 


وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها تتواصل مع المسؤولين البريطانيين بشأن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنها "ستعلن كل ما تعرفه عن خصائصها". 

وقالت منظمة الصحة العالمية: "سيواصل (المسؤولون البريطانيون) مشاركة المعلومات ونتائج تحليلاتهم والدراسات الجارية. سنقوم بتحديث الدول الأعضاء والجمهور بينما نتعلم المزيد عن خصائص هذا الفيروس المتغير وأي آثار". 

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون وعلماء قالوا، يوم السبت، إن "سلالة جديدة من فيروس كورونا تم تحديدها في المملكة المتحدة أكثر عدوى بنسبة تصل إلى 70 في المئة، لكن لا يُعتقد أنها أكثر فتكًا وإن اللقاحات يجب أن تظل فعالة".

#هولندا #السلالة الجديدة لفيروس كورونا #بريطانيا #فيروس كورونا #فرانس برس

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