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توصيات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض بشأن "حالات الحساسية من لقاح كورونا"

الأحد 20 ديسمبر 2020 04:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توصيات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض بشأن "حالات الحساسية من لقاح كورونا"



وكالات

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم السبت إنها تتابع تقارير عن حالات حساسية ناجمة عن التطعيم بلقاح فيروس كورونا وقدمت توصيات للأفراد الذين لديهم تاريخ مرضي من الحساسية.

ونصحت المراكز أي فرد يعاني من حساسية مفرطة تجاه لقاح كورونا عدم تلقي الجرعة الثانية مشيرة إلى أن الحساسية المفرطة تعني تلك التي تحتاج إلى دخول مستشفى أو العلاج بالأدرينالين، بحسب رويترز. 



وأضافت المراكز الأمريكية أن الأفراد الذين لديهم حساسية مفرطة لأي من مكونات اللقاح عليهم تجنبه، موضحة أن الأفراد الذين لديهم تاريخ من الحساسية المفرطة للقاحات عليهم استشارة أطبائهم بشأن مكونات لقاح كوفيد-19. 

وأشارت أيضا إلى أن الأفراد الذين لديهم حساسية مفرطة تجاه بعض أنواع الأطعمة والحيوانات الاليفة واللاتيكس أو بعض الظروف البيئية وكذلك من لديهم حساسية تجاه الأدوية التي تعطى عبر الفم أو تاريخ عائلي في الحساسية المفرطة يمكنهم رغم ذلك تلقي اللقاح.

ووافقت السلطات الأمريكية على لقاحين للوقاية من مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا ومنحتهما ترخيص الاستخدام الطارئ.

وتتحرى إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية عن خمس حالات حساسية لأفراد تلقوا لقاح فايزر-بيونتك في الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت الإدارة أمس الجمعة إنه لا ينبغي إعطاء لقاح شركة مودرنا الذي حصل على ترخيص الاستخدام الطارئ لأي أفراد لديهم تاريخ من الحساسية المفرطة لأي من مكوناته.

#الهيئات الأمريكية #مكافحة الأمراض #فيروس كورونا #لقاح كورونا #ادارة الدواء والغذاء الأمريكية #اف دي اي #حساسية من لقاح كورونا

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