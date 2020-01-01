75 مليون إصابة بفيروس كورونا في العالم

وكالات

كشف إحصاء جديد لوكالة "رويتز"، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد تجاوز 75 مليون مصابا، اليوم السبت.

وأشارت الوكالة إلى أن الإعلان عن نتائج الإحصاء يتزامن مع بدء حملات تحصين بلقاحات مضادة للفيروس، في عدد من دول العالم.



وجاءت بريطانيا هذا الشهر، في مقدمة الدول الغربية التي بدأت تطعيم مواطنيها باللقاح الذي أنتجته شركة فايزر الأمريكية، بمشاركة شركة بيونتيك الألمانية.

وفي المرحلة التالية جاءت الولايات المتحدة التي أقرت استخدام لقاح من مودرنا في تحصين مواطنيها.

وخلال الشهر الماضي، سجل العالم 18 مليونا و650 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس.

ويعد هذا الرقم هو أعلى معدل إصابات يتم تسجيله خلال شهر منذ ظهور الوباء في أواخر العام الماضي.

وتشهد أوروبا أكبر عدد من الإصابات بالفيروس في العالم، حيث يبلغ عدد الإصابات فيها 21 مليونا و600 ألف حالة.

وتأتي أمريكا الشمالية في المرتبة الثانية بعدد 17 مليونا و900 ألف وأمريكا اللاتينية في المرتبة الثالثة بـ 14 مليونا و500 ألف، تليها آسيا بـ 13 مليونا.

وخلال 5 أيام فقط، شهدت أوروبا تسجيل مليون إصابة جديدة بالفيروس.

ويوم الاثنين الماضي، سجلت الولايات المتحدة، 300 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا، لتصبح أول دولة في العالم تسجل هذا العدد.

وخلال الأسبوع الماضي، سجلت الولايات المتحدة ما يزيد على 2500 حالة وفاة يوميا، ووفقا لتحليل رويترز للبيانات.